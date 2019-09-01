с чего всё началось

По мнению Варшавы, Россия не заинтересована в сохранении исторической правды о Второй мировой войне. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, объясняя отсутствие российской делегации на торжествах по поводу 80-летия начала Второй мировой войны.

Польша обвинила Россию в небрежении к исторической правде

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