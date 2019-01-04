с чего всё началось

Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

Политика Политика Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.

Политика Политика Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы» Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля последним шансом для России, сообщило агентство dpa.

Политика Политика Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали местную версию «матери всех бомб» Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".

Политика Политика ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.

Политика Политика При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Политика Политика Глава ФРС США заявил, что не собирается уходить в отставку Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если его об этом попросит президент Дональд Трамп.

Политика Политика Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Политика Путин поздравил Церетели с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.