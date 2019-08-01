Политика
МИД Малайзии призвал перестать голословно обвинять Россию по делу MH17ИА Новороссия вчера в 15:42
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и воздержаться безосновательных обвинений в адрес Российской Федерации. Свое мнение он выказал агентству "Известия".
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с чего всё началось
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Известиявчера в 13:00
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Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
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Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
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АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Интернет
Эксперты предупредили о кибермошенниках на YouTube
Интернет-мошенники начали использовать таргетированную рекламу на YouTube для обмана российских пользователей, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:49
Происшествия
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
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Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Экономика
Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Авто
Эксклюзивный усиленный кабриолет «Гелендваген» выставлен на продажу
На продажу был выставлен эксклюзивный «Гелендваген».
Обновлено в 10:17
Политика
ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа
Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 миллионов просмотров
Видео Артура Пирожкова (псевдоним Александра Реввы) набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 11:02
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Общество
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
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Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Финансы
ФРС впервые за 10 лет понизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку впервые за 10 лет, опустив ее на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) до уровня в 2-2,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»
Полузащитник Андре Шюррле, подписавший контракт с московским "Спартаком", 1 августа провел первую тренировку в составе красно-белых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:46
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Футбол
Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием Роналду
Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:28
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33