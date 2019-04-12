Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатамРБК 11:39
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома
В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла Францию в матче Еврочелленджа
Олимпийская сборная России обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу россиян.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Авто
Старые Volvo получат новые системы безопасности
Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Футбол
«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей
Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Игры
Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются
На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:08
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Правительство утвердило правила внесений изменений в конструкцию автомобиля.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка
У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Экономика
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Экономика
Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим
Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
Обновлено в 17:00
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
Обновлено в 12:49
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Наука
Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток
Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено в 03:19
Финансы
Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.
Обновлено в 18:09
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Общество
Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия
Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Политика
Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38