МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатамРБК 11:39

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Происшествия В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.

Хоккей Олимпийская сборная России обыграла Францию в матче Еврочелленджа Олимпийская сборная России обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу россиян.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Авто Старые Volvo получат новые системы безопасности Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe.

Хоккей Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс» Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Футбол «Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.

Игры Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.

Авто Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Правительство утвердило правила внесений изменений в конструкцию автомобиля.

Шоу-бизнес Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.

Шоу-бизнес Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Экономика Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Экономика Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .

Финансы Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000 К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.

Футбол «Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Наука Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.

Финансы Силуанов призвал разобраться с «рукотворными факторами» кризиса Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой "двадцатки" в Вашингтоне предложил странам "разбираться с рукотворными факторами" возможной мировой рецессии.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Общество Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Происшествия Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.

Экономика Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.