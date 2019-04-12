Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатамРБК 11:39
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:03, Ашберн
Общество
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне
Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Гаджеты
Galaxy S10+ и iPhone XS обогнали Huawei P30 Pro в слепом тесте камер
Предварительно были сделаны несколько фотографий на новые модели различных производителей – Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+ и Apple iPhone XS.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Космос
Ученый РАН заявил о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 08:49
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Хоккей
«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил
Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Хоккей
Борис Михайлов: «Авангард» своей игрой заслужил выход в финал Кубка Гагарина
Омский хоккейный клуб "Авангард" заслужил выход в финал Кубка Гагарина своей игрой в течение сезона-2018/19.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39
Авто
Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x
Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика
Chevron купит производителя сланцевой нефти за $33 млрд
Chevron договорилась о покупке американской нефтегазовой компании Anadarko за $33 млрд, сообщили обе стороны соглашения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Политика
Медведев назначил замминистра энергетики
Заместителем министра энергетики назначен Юрий Маневич.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Павел Табаков рассказал о поклонницах и истерии в соцсетях
Иногда сижу с компанией, а тут подходят, заводят разговоры.
Обновлено в 11:00