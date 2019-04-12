Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатамРБК 11:39

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Вокруг литовского посла в Москве устроен политический спектакль

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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз своим дипломатам в Москве

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