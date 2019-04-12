Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатамРБК 11:39

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз своим дипломатам в Москве

Интерфакс09:02

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

РБК11:39

Посол Литвы в Москве был отозван на родину в связи с поступившими в его адрес угрозами

Эхо Москвы11:18

Литва пожаловалась России на угрозы дипломатам из-за приговора маршалу Язову

Вести.Ru10:01

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

Московский Комсомолец09:44

Посольство РФ получило от МИД Литвы ноту в связи якобы поступившими угрозами дипломатам

ТАСС09:39

Вокруг литовского посла в Москве устроен политический спектакль

Взгляд.ру12:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено в 09:59
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Обновлено в 13:09
Политика

Зюганов стал лидером по доходам среди глав думских фракций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал в 2018 году 7,9 миллиона рублей, что является самым высоким показателем среди председателей всех думских фракций.
Обновлено в 12:12
Политика

Связанного с Манафортом лоббиста приговорили к трем годам условно

Политконсультанта Самюэла Пэттена, связанного с экс-главой предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, приговорили к трем годам условно за нарушение американского законодательства об иностранных агентах, сообщает CNN.
Обновлено в 12:41
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Здоровье

Онкологи назвали ранние симптомы рака

Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Кино

Скончался режиссер Сергей Страхов

Обновлено в 10:13
Кино

Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»

Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Петербурженка «сдавала в аренду» мужчинам родную 10-летнюю дочь

Обновлено в 04:21
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Авто

В Китае начали собирать кроссовер Volvo XC40

Обновлено в 10:22
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

Обновлено в 11:46
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика

Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Интернет

В WhatsApp добавят новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о тестировании новой функции, позволяющей отключать уведомление и «прятать» групповые чаты, не выходя из них.
Обновлено в 05:31
Спорт

Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Космос

Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно

Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Культура

Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

Обновлено в 14:23
Наука

Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру

В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Происшествия

Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Политика

Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании

Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное