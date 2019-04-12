Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатамРБК 11:39
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Политика
Зюганов стал лидером по доходам среди глав думских фракций
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал в 2018 году 7,9 миллиона рублей, что является самым высоким показателем среди председателей всех думских фракций.
Обновлено в 12:12
Политика
Связанного с Манафортом лоббиста приговорили к трем годам условно
Политконсультанта Самюэла Пэттена, связанного с экс-главой предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, приговорили к трем годам условно за нарушение американского законодательства об иностранных агентах, сообщает CNN.
Обновлено в 12:41
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Кино
Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»
Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Авто
В Китае начали собирать кроссовер Volvo XC40
Обновлено в 10:22
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей
Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Интернет
В WhatsApp добавят новую функцию
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о тестировании новой функции, позволяющей отключать уведомление и «прятать» групповые чаты, не выходя из них.
Обновлено в 05:31
Спорт
Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Обновлено в 03:54
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Культура
Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт
Обновлено в 14:23
Наука
Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру
В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Происшествия
Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании
Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54