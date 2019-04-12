Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатамМосковский Комсомолец 09:44

Известно, что 1 апреля дипломаты обратились в МИД России с просьбой провести расследование и обеспечить безопасность. Однако, по версии Вильнюса, никакой реакции не последовало. В результате МИД Литвы направил России ноту протеста.
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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз своим дипломатам в Москве

Интерфакс09:02

Литва пожаловалась России на угрозы дипломатам из-за приговора маршалу Язову

Вести.Ru10:01

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

Московский Комсомолец09:44

Посла Литвы отозвали из России из-за поступившего письма с угрозами от «организации ветеранов российских спецслужб»

Фонтанка.Ру09:41

Посольство РФ получило от МИД Литвы ноту в связи якобы поступившими угрозами дипломатам

ТАСС09:39

Посол Литвы в Москве был отозван на родину в связи с поступившими в его адрес угрозами

Эхо Москвы11:18

«Продажная дипломатия Литвы чистит мундир» – России вручена нота протеста

REGNUM08:59
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной

Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
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Здоровье

ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных

Осужденные к пожизненным срокам заключенные имеют самую высокую продолжительность жизни среди всех других категорий осужденных.
Обновлено в 10:41
Кино

Зрители «МегаФон ТВ» увидят финальный сезон «Игры престолов» первыми

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Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
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Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Политика

Минобороны Украины проверит Зеленского на уклонение от армии

Обновлено в 10:54
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено в 09:59
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Политика

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

Обновлено в 03:54
Происшествия

В Рязани из-за угрозы взрывов проверяют больницы и торговый центр

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Алексей Текслер и Николай Цуканов посетили челябинский онкоцентр

Обновлено в 08:33
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Космос

58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос

Кадры старта корабля «Восток» 12 апреля 1961 года облетели весь мир.
Обновлено в 11:11
Наука

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Космос

На МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана

Обновлено в 10:30
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Казани загорелся пассажирский автобус

В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
Здоровье

Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Общество

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Футбол

Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество

«Главстрой-СПб» выселили из зданий Апраксина двора

Обновлено в 08:32
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Политика

Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии

На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Космос

В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

Обновлено в 10:58
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
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