Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатамМосковский Комсомолец вчера в 09:44
Известно, что 1 апреля дипломаты обратились в МИД России с просьбой провести расследование и обеспечить безопасность. Однако, по версии Вильнюса, никакой реакции не последовало. В результате МИД Литвы направил России ноту протеста.
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Посол Литвы в Москве был отозван на родину в связи с поступившими в его адрес угрозами
Эхо Москвывчера в 11:18
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