Политика

МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве ЗападаРБК 06:20

Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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с чего всё началось

МИД Китая назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России

Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
ТАСС04:25

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МИД КНР назвал незаконные митинги в Москве и ОАР Сянган внешним вмешательством

Российская газета10:00

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

Коммерсантъ03:59

Китай поддержал действия российских властей во время протестных акций

Эхо Москвы06:00

МИД Китая назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России

ТАСС04:25

В Китае протесты в Москве назвали попыткой Запада вмешаться в дела РФ

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Китай назвал выступления российской оппозиции в Москве вмешательством Запада

Московский Комсомолец04:06

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

Газета.Ru08:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Общество

В России рождаемость увеличилась только в двух регионах

В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие

Эксперты: США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Политика

Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:37
Авто

Mercedes запустил в серию премиальный электрический минивэн EQV

Представители бренда описывают новинку как «первый полностью электрический премиум MPV» и обещают, что минивэн отличаестся мобильностью и «впечатляющими водительскими способностями».
Обновлено в 08:34
Футбол

Азар может восстановиться раньше предполагаемого срока

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар может восстановиться раньше намеченного срока, сообщает Marca.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии

Новосибирск обогнал Москву по скорости мобильного Интернета

По итогам пользовательских замеров средняя скорость мобильного интернета в Новосибирске оказалась выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе «МегаФон».
Обновлено в 08:40
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Здоровье

В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

В России зарегистрировали препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
Обновлено в 06:32
Происшествия

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Экономика

В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова

В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия

На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

Обновлено в 09:29
Происшествия

В Челябинске умерла 17-летняя пассажирка разбившегося ночью автобуса

В больнице Челябинска скончалась 17-летняя девушка, которая получила травмы во время столкновения автобуса и мусоровоза.
Обновлено в 09:49
Транспорт

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Музыка

Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»

В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Происшествия

820 человек ищут пропавшую в Нижегородской области девочку

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Политика

С чем связаны заявления Трампа о возможной покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в его администрации действительно обсуждался вопрос приобретения Гренландии.
Обновлено в 03:18
Политика

Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами

Обновлено вчера в 04:31
Футбол

Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно

Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Саратовского отравителя конфет крысиным ядом передали врачам

Под наблюдение врачей передали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в Саратове.
Обновлено в 08:33
Авто

Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото

Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
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