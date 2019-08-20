Политика
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве ЗападаРБК 06:20
Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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с чего всё началось
Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.ТАСС04:25
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МИД КНР назвал незаконные митинги в Москве и ОАР Сянган внешним вмешательством
Российская газета10:00
Китай назвал выступления российской оппозиции в Москве вмешательством Запада
Московский Комсомолец04:06
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
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