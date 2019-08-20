Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

с чего всё началось

Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада

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