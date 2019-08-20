Политика

МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве ЗападаРБК 06:20

Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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МИД Китая назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России

Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
ТАСС04:25

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МИД КНР назвал незаконные митинги в Москве и ОАР Сянган внешним вмешательством

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Эхо Москвы06:00

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

Коммерсантъ03:59
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

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Обновлено в 11:57
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Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
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Экономика

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Как следует из материалов Росстата, в июне 2019 года самые высокие среднемесячные зарплаты были зафиксированы в добыче сырой нефти и природного газа — 172,942 тыс. рублей (рост на 13,3% к маю и на 41,6% в годовом сопоставлении).
Обновлено в 12:24
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Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»

В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
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Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в строй после травмы раньше ожидаемых сроков, сообщает Marca.
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Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Политика

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Обновлено в 10:23
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Россияне стали брать меньше микрозаймов

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
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Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи

В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
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Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
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Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

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Легенда: Вышел новый тизер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

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Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес Погба

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В начале 2019 года на автосалоне в Женеве компания Mercedes показала электрический минивэн EQV.
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Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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