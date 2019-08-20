Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России. По его словам, действия российского правительства полностью законны. Дипломат также добавил, что неблаговидные действия западных стран вызывают беспокойство.

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