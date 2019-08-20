Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства ЗападаКоммерсантъ 03:59
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
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с чего всё началось
Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.ТАСС04:25
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Китай назвал выступления российской оппозиции в Москве вмешательством Запада
Московский Комсомолец04:06
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