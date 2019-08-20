Позицию и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

с чего всё началось

В ведомстве протестные акции назвали попыткой вмешательства Запада во внутренние дела России. Представитель МИД КНР Гэн Шуан добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России. Он также заявил, что события в Москве свидетельствуют о гегемонии Запада.

Экономика Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку продаж автомобилей «В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования», — говорится в документе.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.

Культура Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд» После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию.

Спорт Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Армия и оружие Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроекты Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года и выявила низкий уровень исполнения госрасходов на реализацию национальных проектов и Комплексного плана, который, по оценкам ведомства, составил за этот период лишь 32,4%.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Гаджеты Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.

Экономика Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

Теннис Чилийского теннисиста дисквалифицировали на восемь лет за коррупцию Теннисиста из Чили Хуана-Карлоса Саеса дисквалифицировали на восемь лет за участие в коррупционной схеме.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Экономика Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США Если в 2018 году, до санкций, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в США колебался от 13 млн до 21 млн барр. в месяц, то в мае США ввезли только 0,34 млн барр.