МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по ГоланамРБК 14:41

с чего всё началось

Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.

Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы израильского МИДа Исраэля Каца в Twitter.

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Происшествия Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.

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