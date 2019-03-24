Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по ГоланамРБК 14:41
Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы израильского МИДа Исраэля Каца в Twitter.
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Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикТК Звезда 15:14
с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.РИА Новости14:10
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Трамп подпишет признание суверенитета Тель-Авива над Голанами 25 марта, утверждает МИД Израиля
Комсомольская правда10:50
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