МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по ГоланамРИА Новости 14:10

с чего всё началось

Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.

Космос Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.

Наука Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

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Политика На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Наука Ректор МФТИ: «Чем раньше студенты увидят реальную научную задачу, тем эффективнее они будут» Наше кредо заключается в том, что ученые как можно раньше должны контактировать со студентами — не только обучать их, но и показывать важность и интересность своих исследований, тем самым «зажигая» молодые умы.

Происшествия В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.

Армия и оружие В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».

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Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Общество «Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде» Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.

Происшествия Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.

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