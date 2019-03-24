МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по ГоланамРИА Новости 14:10

с чего всё началось

Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.

Здоровье Госэкспертиза одобрила проекты ФАПов для Волгоградской области Как рассказали «Городским вестям» в пресс-службе администрации Волгоградской области, государственная экспертиза одобрила проект строительства фельдшерско-акушерского пункта для возведения на территориях, где проживает более 800 человек.

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.

Политика Ведущие телепрограмм в США расплакались Мюллер, на два года ставший главным прокурором страны с самыми широчайшими полномочиями, должен был раскрыть весь этот клубок интриг и отправить помощников Трампа в тюрьму, а самого президента - под каток импичмента.

Авто В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9 Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.

Общество Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.

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Общество Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.

Футбол «Манчестер Сити» продолжает интересоваться Шкриньяром Защитник "Интера" Милан Шкриньяр летом может перейти в "Манчестер Сити".

Происшествия «Зимняя вишня» набрала 800 томов В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Происшествия После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.

Политика Вучич: Сербия не хочет быть членом НАТО Сербия не хочет членства в Североатлантическом альянсе, выбирая военный нейтралитет.

Спорт Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Спорт Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.

Общество В столице ожидается возвращение зимы По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Политика В Петербурге начался митинг «За свободные выборы» В воскресенье, 24 марта, на площади Ленина собрались десятки человек. Попасть на нее, впрочем, оказалось сложнее обычного.

Культура Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении» Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.

Происшествия Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.

Армия и оружие Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.