Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 мартаRT на русском 10:53
Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
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Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения крепче, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикПарламентская газета 11:41
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Трамп подпишет признание суверенитета Тель-Авива над Голанами 25 марта, утверждает МИД Израиля
Комсомольская правда10:50
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