Политика

МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 мартаRT на русском 10:53

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.
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Исраэль Кац
Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения крепче, чем когда-либо.
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