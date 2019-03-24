Политика
МИД Израиля: Трамп подпишет документ о признании Голанских высотТК Звезда 15:14
Сообщение министр разместил в Twitter. По словам Каца, президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет документ, согласно которому Америка признает Голанские высоты территорией Израиля. Это должно произойти в понедельник 25 марта.
Читать в источнике
Оценить55
Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикТК Звезда 15:14
с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.РИА Новости14:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп подпишет признание суверенитета Тель-Авива над Голанами 25 марта, утверждает МИД Израиля
Комсомольская правда10:50
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Религия
Украинские полярники возьмут в Антарктиду копию томоса
Обновлено в 14:51
Общество
Червь сомнения: Продавцы предупредили о дефиците рыбы из-за новых требований к содержанию в продукции паразитов
В 2017 году вступил в силу технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции», но для плавного перехода к его требованиям и адаптации предпринимателей к новым условиям установлены переходные положения.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов
Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Обновлено в 10:04
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Авто
Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз
По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).
Обновлено в 02:02
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Интернет
В Chrome добавят две востребованные функции из Microsoft Edge
Напомним, Microsoft Edge будет создан заново.
Обновлено в 10:46
Политика
Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов
Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 18:13
Наука
В Крыму появились комары со сверхспособностями и озадачили ученых
Ученые из Севастополя и Санкт-Петербурга выявили в Крыму у нескольких видов комаров уникальные способности.
Обновлено 21 марта в 09:42
Наука
Предложен быстрый способ выявить поддельные лекарства и продукты
Современные аналитические устройства, например, масс-спектрометры, точно выявляют поддельные лекарства или продукты на основе их химического состава.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Экономика
Travel Channel перейдет под контроль «Медиа Альянса»
Travel Channel перейдет под контроль "Медиа Альянса" Гендиректор "Медиа Альянса" (совместное предприятие Discovery и НМГ, владеющих в нем 20% и 80% соответственно) Григорий Лавров возглавил ООО "Портико Медиа", следует из данных Kartoteka.ru.
Обновлено в 17:52
Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке плана его убийства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временно и. о. президента страны, в подготовке плана его убийства.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 18:25
Спорт
Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы
Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
Обновлено в 16:08
Технологии
Готовим клубни картофеля к посадке: как не упустить важные моменты
Грамотная обработка клубней картофеля перед посадкой дает положительный эффект в случае профилактики и защиты от подавляющего числа возможных заболеваний (фомоз, ризоктониоз, порошистая и серебристая парша, фузариоз, альтернариоз) и действия насекомых-вредителей.
Обновлено в 08:07
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Хоккей
«Айлендерс» победил «Аризону» в юбилейном матче Троца
«Нью-Йорк Алендерс» обыграл «Аризону Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 18:00
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено в 17:32
Наука
От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости
Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено 22 марта в 09:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21