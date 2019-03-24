МИД Израиля: Трамп подпишет документ о признании Голанских высотТК Звезда 15:14

с чего всё началось

Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.

Сообщение министр разместил в Twitter. По словам Каца, президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет документ, согласно которому Америка признает Голанские высоты территорией Израиля. Это должно произойти в понедельник 25 марта.

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