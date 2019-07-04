Политика

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в ГибралтареИзвестия 13:49

Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии. Об этом заявил представитель иранского ведомства 4 июля, пишет ТАСС.
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El Pais: Мадрид думает выразить недовольство Лондону после задержания судна в Гибралтаре

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МИД Ирана вызвал британского посла из-за задержания танкера в Гибралтаре

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