МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкерыРБК 14:58

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство ISNA (Iranian Students News Agency).

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

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