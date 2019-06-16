МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкерыРБК 14:58

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство ISNA (Iranian Students News Agency).

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

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