Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкераLenta.ru 10:30

Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера. Об этом заявил представитель ведомства Аббас Мусави, передает Reuters. Отмечается, что дипломат вызван для дачи объяснений из-за «незаконного захвата» иранского судна в Гибралтаре.
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