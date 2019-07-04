Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера. Об этом заявил представитель ведомства Аббас Мусави, передает Reuters. Отмечается, что дипломат вызван для дачи объяснений из-за «незаконного захвата» иранского судна в Гибралтаре.

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

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