Политика
Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7Газета.Ru 14:49
На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры. Об этом глава иранского МИД написал в своем твиттере.
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с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.РИА Новости09:50
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