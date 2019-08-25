с чего всё началось

На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры. Об этом глава иранского МИД написал в своем твиттере.

Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7

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