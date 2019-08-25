Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во ФранциюRT на русском 10:08
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7). Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.
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с чего всё началось
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.РИА Новости09:50
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