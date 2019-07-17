Происшествия

МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе ЭрбильИзвестия 15:39

Ранее 17 июля в МИД Турции подтвердили информацию о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов Эрбиля. Жертвой происшествия стал сотрудник генконсульства Турции. В органах безопасности Ирака сообщили, что погибли заместитель генерального консула Турции в Ираке и еще два дипломата.
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