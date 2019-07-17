Ранее 17 июля в МИД Турции подтвердили информацию о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов Эрбиля. Жертвой происшествия стал сотрудник генконсульства Турции. В органах безопасности Ирака сообщили, что погибли заместитель генерального консула Турции в Ираке и еще два дипломата.

Политика Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Космос «Сотбис» продаёт записи высадки на Луну На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.

Общество Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.

Авто В Сети показали обновленный Hyundai Solaris Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Здоровье Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.

Политика Россия и Индия отказались от доллара в оружейных сделках Благодаря достигнутым договоренностям, Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из России двух кораблей.

Игры EA внезапно анонсировала Plants vs. Zombies 3 Electronic Arts и PopCup внезапно анонсировали продолжение Plants vs. Zombies, которое получило звучный слоган: «Одолжите нам свои мозги».

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Здоровье Стоматологи рассказали, почему нужно лечить молочные зубы Заболевания молочных зубов могут привести к проблемам коренных в будущем. Об этом заявили в подмосковном Минздраве.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Происшествия В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.

Политика Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.