с чего всё началось

Если до пятого сентября европейские участники соглашения по ядерной сделке с Ираном не примут меры, то Тегеран объявит о новом сокращении своих обязательств. Такое заявление прозвучало от главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Экономика Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транпорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил, что по итогам 2019 года авиабилеты станут дороже на 9-10% по сравнению с прошлым годом, передают "Известия".

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Гаджеты Xiaomi представит под видом нового Mi 9 Lite старый смартфон По мнению некоторых специалистов, будет представлена модель Xiaomi Mi 9 Lite, которую позиционируют под кодовым обозначением pyxis.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Общество Ученые выяснили, что женщины помнят лучше мужчин Ученые из Каролинского института в Швеции рассказали, какая память у женщин лучше развита, чем у мужчин, пишет Daily Mail.

Происшествия Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Экономика Будущее российской экономики предскажут по-новому Прогноз относительно развития экономики России будет составляться по новой методике, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Происшествия В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына 28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Энергетика Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Политика Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».

Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Происшествия Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.

Теннис Медведев признался, что вел себя как идиот После выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев рассказал журналистам, что недоволен тем, как вел себя в предыдущем матче.

Армия и оружие В США изучают вопрос о целесообразности модернизации ядерных сил В документе, с которым ознакомился RT, также ставится вопрос о целесообразности модернизации ядерных сил Соединённых Штатов для сдерживания России.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.