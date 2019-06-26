Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииИзвестия вчера в 16:58

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в своем микроблоге
 в Твиттере по поводу резолюции, принятой большинством голосов членов Парламентской ассамблеи Европы, позволяющей России восстановить свое членство в ПАСЕ.
Московский Комсомолецвчера в 16:27

Подробнее о событии

«Принципиальная» Грузия опечалилась из-за возвращения России в ПАСЕ

Взгляд.рувчера в 17:54

Грузия раскритиковала возвращение России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 20:46

МИД Грузии возмутился решением ПАСЕ по России

News.ruвчера в 16:51

Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ

ТАССвчера в 17:28

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Известиявчера в 16:58

Грузия раскритиковала возвращение РФ в ПАСЕ

Газета.Ruвчера в 17:51

В МИД Грузии раскритиковали решение ПАСЕ о возвращении России

Московский Комсомолецвчера в 16:43
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Финансы

Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась

Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Экономика

Ольга Наумова покинула «Магнит»

Обновлено в 03:10
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Происшествия

МЧС: Иркутские спасатели прибыли в Тайшетский район

Обновлено в 00:05
Происшествия

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.
Обновлено в 01:35
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»

Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Политика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Авто

В России обновленный Changan CS35 оценили от 900 тысяч рублей

Эксперты считают, что обновленный кроссовер в нашей стране будет стоить порядка 900 тысяч рублей за модификацию с передним приводом и мотором объемом 1,6 литра и мощностью около 130 л.с. Сейчас стоимости на данную модель 2019 года выпуска начинается от 869 900 за базовое исполнение Comfort.
Обновлено вчера в 04:48
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Здоровье

Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг

Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Костромской области произошёл пожар в детском лагере

В Костромской области в Шарьинском районе произошло возгорание в корпусе частного детского лагеря «Золотой колосок», никто не пострадал, все эвакуированы.
Обновлено вчера в 15:58
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Двое десантников погибли после прыжка с парашютом в Крыму

Обновлено в 03:43
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Общество

Приморский леопард заблудился у погранперехода между РФ и КНР

Замеченный туристом леопард имеет "двойное гражданство", его регулярно отмечают в российском и китайском парках Дальневосточный леопард был обнаружен на участке автотрассы между селом Краскино и китайским городом Хуньчунь, скорее всего, животное заблудилось во время попытки пройти лесной коридор в сторону КНДР.
Обновлено в 03:37
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