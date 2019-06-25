МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииИзвестия 16:58

с чего всё началось

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Общество В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.

Политика США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.

Кино В России покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал» В российский прокат выйдет новая версия фильма "Мстители: Финал". "Мстители: Финал" выйдут на экраны кинотеатров в формате IMAX.

Политика Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Кино Трагедия «Курска» в фильме Томаса Винтерберга Трагедия «Курска» в фильме Томаса Винтерберга В прокат выходит фильм Томаса Винтерберга «Курск», посвященный истории катастрофы российской атомной подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

Экономика На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Общество Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида» Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.

Технологии На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете "Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - отметила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Происшествия Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100 Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.

Происшествия На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.

Общество Новые технологии разоряют малый бизнес Обе системы дают сбои, а сбои означают для малого бизнеса штрафы.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети выдачи заказов «Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

Авто Bentley и Citroen отпразднуют 100-летие в Гудвуде Компания Bentley Motors, а также французский бренд Citroen сообщили об участии в «Фестивале скорости» в Гудвуде, в рамках которого обе компании проведут мероприятия по празднованию 100-летия.

Общество В Сан-Франциско запретили электронные сигареты Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы партии Саакашвили «Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией «Рух новых сил» Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты», — говорится в решении суда.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.