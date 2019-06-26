Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииИзвестия вчера в 16:58
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в своем микроблоге в Твиттере по поводу резолюции, принятой большинством голосов членов Парламентской ассамблеи Европы, позволяющей России восстановить свое членство в ПАСЕ.Московский Комсомолецвчера в 16:27
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:12
Политика
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Авто
Ford представил новый кроссовер Puma
Американская компания Ford официально представила кроссовер B-класса Puma. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 04:38
Политика
В Кремле исключили ущемление в правах делегации России в ПАСЕ
«Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул он.
Обновлено в 05:09
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Политика
Американские компании сумели обойти запрет на сотрудничество с Huawei
Ряд американских компаний сумели обойти запрет Дональда Трампа на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и продолжают совместную работу, сообщает издание The New York Times.
Обновлено в 02:54
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Наука
Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Десятая часть россиян заявила о применении против них пыток силовиков
Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Спорт
Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх
Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 03:43
Футбол
Павел Колобков прибыл на Исполком РФС
Министр спорта РФ Павел Колобков прибыл на Исполком РФС pic.twitter.com/KQ9uyrWSo8 — СЭ Футбол (@se_football) 26 июня 2019 г.
Обновлено в 04:58
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Космос
У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR
У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 00:24
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Авто
Chevrolet Camaro станет историей
В новом отчете Muscle Cars and Trucks утверждается, что прекращение производства вполне может произойти, так как проект Camaro следующего поколения приостановлен без видимого будущего после 2023 года.
Обновлено вчера в 23:01