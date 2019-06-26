МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по РоссииИзвестия вчера в 16:58

с чего всё началось

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.

Политика Депутата Госдумы не пустили на Украину Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Политика Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.

Авто Ford представил новый кроссовер Puma Американская компания Ford официально представила кроссовер B-класса Puma. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба бренда.

Политика Американские компании сумели обойти запрет на сотрудничество с Huawei Ряд американских компаний сумели обойти запрет Дональда Трампа на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и продолжают совместную работу, сообщает издание The New York Times.

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Происшествия МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Спорт Каноист Шамшурин завоевал серебро на Европейских играх Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 метров на Европейских играх в Минске.

Футбол Павел Колобков прибыл на Исполком РФС Министр спорта РФ Павел Колобков прибыл на Исполком РФС pic.twitter.com/KQ9uyrWSo8 — СЭ Футбол (@se_football) 26 июня 2019 г.

Общество Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.

Происшествия СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Космос У космонавтов появились замечания к российскому роботу FEDOR У космонавтов возникли замечания к роботу FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), который готовится к первому полету на Международную космическую станцию (МКС).

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Политика В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.

Армия и оружие В Конгрессе предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана В США конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести поправку в военный бюджет страны, которая не позволит президенту использовать средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса, сообщает Интерфакс .

Политика Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Технологии Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Общество Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.