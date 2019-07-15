Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с АзербайджаномРИА Новости вчера в 18:45
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство. В сети появилось видео с инцидентом.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Ранее Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что 14 июля в 14:50 гражданами Грузии на служебной территории пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шемкир" погранвойск ГПС был совершен инцидент в отношении пограничного наряда Азербайджана.Sputnik Азербайджанвчера в 09:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана из-за обострения конфликта на границе
Кавказский узелвчера в 11:29
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия
Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее Минобороны сообщило, что два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на автомобиле Lada Xray
Напомним, на прошлой неделе Орешкин рассказал о намерениях поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук в топе и шортах похвасталась испанским загаром
Обновлено вчера в 20:31
Политика
В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против Анкары
Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Транспорт
Инспекторы ГИБДД раскрыли правила общения с ними
Сотрудники ГИБДД раскрыли несколько простых правил общения с ними, которые помогут сделать диалог коротким и приятным для обеих сторон.
Обновлено вчера в 21:36
Космос
Космонавтам на МКС доставят фрукты, хрен и горчицу
Обновлено в 01:11
Общество
Более 7,4 миллиона жителей КНР оказались в зоне стихийных бедствий
Более 7,4 млн жителей китайской провинции Юньнань оказались в зоне стихийных бедствий, сообщил представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции Сяо Лимин.
Обновлено в 00:46
Экономика
В России резко выросло число вакансий в сфере транспорта и логистики
Число вакансий по сравнению с первым полугодием 2018 года в общей сложности выросло на 9%. Самый большой рост показала сфера транспорта и логистики.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Российский чиновник попытался спасти чужого ребенка и утонул
Заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков погиб при попытке спасти тонущего школьника.
Обновлено вчера в 12:31
Спорт
Немецкий пловец Велбрук выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ
В заплыве на 10 километров в открытой воде победу одержал немец Флориан Велбрук.
Обновлено вчера в 21:30
Финансы
Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки
Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено вчера в 17:53
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено вчера в 09:06
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Министр обороны Германии уходит в отставку
Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост в среду, 17 июля. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter в понедельник.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник .
Обновлено в 01:41
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33