с чего всё началось

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство. В сети появилось видео с инцидентом.

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

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