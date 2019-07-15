Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границеТАСС 16:52
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД Грузии.
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Экономика
ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике
Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Политика
Минфин США серьезно обеспокоен криптовалютой Facebook
Власти Соединенных Штатов выражают "очень серьезную обеспокоенность" в связи с решением компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году.
Обновлено в 16:35
Здоровье
Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу
Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно: — Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Общество
Эксперт рассказал, как сократить отток населения из Башкирии
"Одна из проблем миграции - низкая рождаемость" Как остановить маятник миграции и что нужно сделать, чтобы жители Башкирии "голосовали за регион ногами", рассказал директор Института стратегических исследований Азат Янгиров.
Обновлено в 17:29
Общество
Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Интернет
Немецкие школы запрещают Microsoft Office 365
Облачные службы Microsoft столкнулись с тем, что в немецком штате Гессен в школах запретили использовать Microsoft Office 365.
Обновлено в 05:37
Авто
Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator
Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре
Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Происшествия
«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра
Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Наши парни были просто в шоке от арбитра»
Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено в 17:01
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Космос
В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой
В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка
Oxxxymiron мечтает записать трек с Борисом Гребенщиковым
Обновлено в 07:49
Политика
Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана
Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о ливнях с грозами в Москве
Центральный федеральный округ 17 июля накроет циклон, который принесет с собой грозы и ливни.
Обновлено в 19:15
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Общество
Дополнительный выходной может появиться у россиян
Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:16