МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕФАН вчера в 18:59

с чего всё началось

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.

Финансы Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Экономика Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Финансы Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.

Общество СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.

Культура Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Происшествия На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.

Политика Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".

Финансы Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Армия и оружие Военные ДНР сбили украинский беспилотник По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Экономика Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.

Общество В Японии из-за ливней 115 тыс. человек готовятся к эвакуации В результате сильных ливней, которые обрушились на Японию, около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили сообщение от властей об экстренной эвакуации.