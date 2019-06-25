Политика
МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕФАН вчера в 18:59
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в своем микроблоге в Твиттере по поводу резолюции, принятой большинством голосов членов Парламентской ассамблеи Европы, позволяющей России восстановить свое членство в ПАСЕ.Московский Комсомолецвчера в 16:27
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
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Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
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Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
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Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона
Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
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Финансы
Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась
Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
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Общество
СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции
Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус»
Обновлено вчера в 18:12
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов
В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Финансы
Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе
В конгрессе США заявили, что госдолг страны достигнет 144% ВВП к 2049 году.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник
По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за измен
51-летняя актриса заявила о разрыве отношений с 33-летним футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В Японии из-за ливней 115 тыс. человек готовятся к эвакуации
В результате сильных ливней, которые обрушились на Японию, около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили сообщение от властей об экстренной эвакуации.
Обновлено в 00:48
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году
Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50