Политика

МИД Грузии оценил решение Путина по санкциямRambler News Service вчера в 11:14

Президент России Владимир Путин принял единственное правильное решение, отказавшись вводить санкции против Грузии, так как заявление грузинского журналиста Георгия Габунии не должно в итоге навредить экономическому развитию страны.
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В Грузии выразили надежду на восстановление отношений с Россией

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В МИД Грузии поддержали позицию Путина по санкциям

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На нежелание Путина вводить санкции отреагировали в Грузии

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Sputnik Грузиявчера в 10:09

МИД Грузии приветствовал слова Путина о нежелании вводить санкции

Коммерсантъвчера в 10:56
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Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

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Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Энергетика

В Госдуме хотят поручить Счетной палате следить за ценами на бензин

Депутаты Госдумы могли бы поручить Счетной палате заниматься мониторингом заморозки цен на бензин, а также контролем использования бюджетных средств нефтяными компаниями.
Обновлено вчера в 09:03
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В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

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Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол

В «Локомотиве» допустили переход вратаря сборной России в другой клуб

Голкипер столичного футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме с высокой долей вероятности перейдет в другую московскую команду Российской премьер-лиги.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Под Екатеринбургом электричка насмерть сбила пенсионера

Под Екатеринбургом на 40-м километре перегона Хризолитовый — Колюткино под колесами электропоезда Каменск-Уральский — Екатеринбург погиб пожилой мужчина.
Обновлено в 01:50
Политика

Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая

В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Гаджеты

Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro

Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Президент России удивил жителей Екатеринбурга, неожиданно выйдя к ним из автомобиля

Обновлено в 00:19
Авто

Honda Civic оснастили лодочным мотором и научили ездить

На Youtube-канале Life OD опубликовали видео с седаном Honda Civiс, двигатель которого заменили на лодочный мотор.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя

В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя.
Обновлено вчера в 18:24
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В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

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Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Здоровье

В Красноярске беременные женщины отравились арбузами

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Происшествия

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»

Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Общество

ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
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Аналитики: США грозит скорый дефолт

В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
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Общество

Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии

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Финансы

Курс грузинского лари обновил антирекорд

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено вчера в 09:39
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