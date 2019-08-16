Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Обновлено в 00:54
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Экономика
Трамп провёл совещание с главами банков после спада на бирже
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Телеведущая Елена Летучая улетела на Мальдивы.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
Обновлено в 16:25
Интернет
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами.
Обновлено в 13:56
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:33
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Авто
Бюджетные модели Datsun получат вариатор
Компания Nissan анонсировала планы по модернизации модельного ряда недорогих моделей Datsun.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском
Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Жуковском, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Московской области.
Обновлено вчера в 00:08
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Технологии
Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви
В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR), «Коммерсанту» в компании.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено в 15:05
Футбол
Тренер сборной Бразилии: «Неймар сказал, что ждёт решения ПСЖ»
В сезоне 2018/19 Неймар из-за травмы принял участие в 28 матчах, забив 23 гола и оформив 13 голевых передач.
Обновлено в 17:12
Кино
Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене»
Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
Обновлено в 09:08
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01