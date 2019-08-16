Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

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В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
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Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы

Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
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Трамп мечтает купить Гренландию

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«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
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Гренландия
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