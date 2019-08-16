Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы
Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:33
Кино
Кто может сыграть пилота в фильме про посадку на кукурузном поле
Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал журналистам, что история о жесткой посадке Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье должна быть экранизирована.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео
Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
Обновлено в 12:59
Политика
Медведчук ответил на вопрос о транзите газа словами «может быть плохо»
После истечения с 1 января 2020 года срока действия контракта на транзит газа из России в Европу через Украину «может быть все очень плохо», заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».
Обновлено в 15:12
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Авто
Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом
Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
Обновлено в 04:11
Наука
Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов
Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Свалки около аэропорта Жуковский проверят после жесткой посадки A321
Проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после жесткой посадки A321 проведут Росприроднадзор совместно с областным правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья, министра экологии региона Дмитрия Куракина.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года
С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:24
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Обновлено вчера в 18:49
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении.
Обновлено в 17:31
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии
Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов.
Обновлено в 10:02
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы
Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC»
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC" после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.
Обновлено в 15:15
Общество
У главы Мосгордумы нашли пентхаус за 95 миллионов
Героем очередного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, у которого борцы с коррупцией нашли пентхаус в центре столицы на семь комнат.
Обновлено в 02:14
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Иран объявил о создании собственного аналога С-300
Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
Обновлено в 11:06