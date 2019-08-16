Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском вчера в 09:24

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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