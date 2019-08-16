Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском вчера в 09:24
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава МИД автономии в составе королевства Дания: Гренландия не может быть продана США
Эхо Москвывчера в 13:02
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:27, Ашберн
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
«Бавария» согласовала переход Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии», утверждает Yahoo Esportes Brasil.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 11:14
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Экономика
Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC.
Обновлено вчера в 18:58
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать
Обновлено вчера в 06:29
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Баскетбол
Баскетбол. Американец Пи Джей Такер получил травму и пропустит ЧМ-2019
Обновлено вчера в 18:04
Авто
Россиянам хотят запретить ездить на старых автомобилях
Комитет Госдумы по промышленности направил в Минтранс и Минпромторг предложение запретить эксплуатировать автомобили, которые достигли предельного срока эксплуатации.
Обновлено 14 августа в 01:13
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель самолета А321 сняли на видео
Пассажиры сняли на видео попадание стаи птиц в двигатель лайнера А321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 14:58
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено вчера в 21:05
Кино
«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ
Обновлено вчера в 14:04