Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
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Гренландия
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