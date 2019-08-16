Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Глава МИД Гренландии заявила, что страна не продается

Коммерсантъ09:41

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В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров

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RT на русском09:24

Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа

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Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается

Интерфакс08:48
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Политика

Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.
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Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
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Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
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Обновлено в 10:20
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В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
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Гоген Солнцев вывел на прогулку протрезвевшую супругу

Гоген Солнцев поделился с подписчиками приятной новостью – его жена-пенсионерка, 64-летняя Екатерина Терешкович, не употребляла спиртные напитки.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
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В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

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Обновлено в 07:28
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Общество

Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
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Подчиненные подставили врио Шумкова на встрече с президентом

Подчиненные врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова подставили главу региона, подготовив неверную информацию для доклада президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 03:55
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
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Mercedes-Benz отзывает в России 21 автомобиль

В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России 21 автомобиль Mercedes-Benz Marco Polo, реализованный период с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
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Российские ученые нашли способ борьбы с раком легких

Российские ученые сделали сенсационное открытие - они нашли, как можно остановить процесс развития рака легких.
Обновлено вчера в 19:46
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«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России

«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
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Общество

«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети

Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
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Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини

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Обновлено в 08:05
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Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
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Наташа Королева готовится стать бабушкой

Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
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Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»

35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
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В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
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Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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