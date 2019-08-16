Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев вывел на прогулку протрезвевшую супругу
Гоген Солнцев поделился с подписчиками приятной новостью – его жена-пенсионерка, 64-летняя Екатерина Терешкович, не употребляла спиртные напитки.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Политика
Подчиненные подставили врио Шумкова на встрече с президентом
Подчиненные врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова подставили главу региона, подготовив неверную информацию для доклада президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 03:55
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 21 автомобиль
В сообщении ведомства говорится, что Mercedes-Benz отзывает в России 21 автомобиль Mercedes-Benz Marco Polo, реализованный период с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Наука
Российские ученые нашли способ борьбы с раком легких
Российские ученые сделали сенсационное открытие - они нашли, как можно остановить процесс развития рака легких.
Обновлено вчера в 19:46
Хоккей
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Общество
«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети
Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Футбол
Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»
35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски
Обновлено в 12:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Обновлено в 10:46
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17