Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить островRT на русском 09:24

Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения. Датские парламентарии резко негативно отреагировали на слова Трампа.
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Почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию

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«Лион» дома забил шесть безответных мячей «Анже»

Встреча завершилась со счетом 6:0. У хозяев отличились Уссем Ауар и Лукас Жан, а Мусса Дембеле и Мемфис Депай забили по два мяча каждый.
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Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
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СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
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Гренландия
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