МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в АфинахГазета.Ru 04:08

Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции, передает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

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