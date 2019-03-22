Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в АфинахГазета.Ru 04:08

Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции, передает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В МИД Греции прокомментировали происшествие возле российского консульства

РИА Новости04:37

СМИ: полиция Греции изучает возможность причастности террористов к взрыву у посольства РФ

ТАСС05:41

Неизвестные перекинули через забор посольства РФ в Афинах предмет, похожий на гранату

Интерфакс02:52

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах

Коммерсантъ01:50

В Греции осудили нападение на полицейскую будку у российского посольства

RT на русском04:13

В посольство России в Афинах бросили гранату

Эхо Москвы03:03

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

РБК02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Экономика

Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Спорт

Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг

Обновлено в 05:19
Энергетика

В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу

Объем поставок "Газпрома" газа в Европу может достигнуть 200 млрд кубометров в год.
Обновлено в 05:27
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из своего фарм-клуба в АХЛ

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Виталия Абрамова, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей

Барбашев стал главной звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:54
Космос

NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада

В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии

Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.
Обновлено в 01:34
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Политика

Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Кино

Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко

В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
Обновлено вчера в 12:08
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Экономика

Проект моста через Тагильский пруд одобрен государственной экспертизой

Проект строительства моста через Тагильский пруд получил положительное заключение государственной экспертизы.
Обновлено в 05:34
Футбол

AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное