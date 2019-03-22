Происшествия
В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранатуИзвестия 01:53
Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Семья Началовой может стать ответчиками по иску «Весенних инвестиций»
Исковое заявление "Весенних инвестиций", в связи со смертью певицы, может измениться — вместо Началовой ответчиками по иску станут ее родители и дочь.
Обновлено в 06:51
Общество
Зарплаты чиновников выросли почти на 8%
Среднемесячная зарплата гражданских госслужащих в 2018 году составила 49,4 тыс. рублей (107,7% к 2017 году), муниципальных — 42,1 тыс. рублей (107,9% к 2017 году).
Обновлено в 05:48
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено вчера в 12:29
Театры
В Варшаве поставили спектакль по книге Гитлера
Постановка пьесы по книге Адольфа Гитлера в одном из театров Варшавы вызвала международный скандал.
Обновлено в 02:56
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Андрей Разин зазывает девушек в свой шикарный отель в Сочи
Андрей Разин обнародовал в аккаунт в соцсети Instagram снимок, на котором девушки в купальниках загорают на траве, а рядом с ними комфортно расположилась свинья.
Обновлено в 05:36
Политика
Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Политика
Скабеева покажет свой предвыборный ролик для президентской кампании на Украине
Анонс прямой трансляции журналистка сделала в твиттере Российская журналистка Ольга Скабеева покажет свой "предвыборный видеоролик" для президентской кампании на Украине.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Транспорт
Два новых поезда «Москва‑2019» начали курсировать на Сокольнической линии метро
Обновлено в 07:14
Технологии
Ростех предотвратил тысячи атак на энергообъекты Универсиады
Ростех предотвратил более 2,5 тысяч кибератак на энергетические объекты Универсиады.
Обновлено в 07:10
Интернет
В Android обнаружили опасную уязвимость
Специалисты в области информационной безопасности обнаружили критическую уязвимость в версии операционной системы Google Android, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским приложениям пользователя, об этом сообщили в компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Обновлено в 03:41
Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Здоровье
ВОЗ: мир накроет волна опасных болезней
Одной из причин распространения гриппа по планете эксперты считают увлечение численности населения, что играет "на руку" вирусам, которым намного легче распространяться именно в больших группах людей.
Обновлено в 02:15
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Китай выразил протест в связи с новым проектом военного бюджета США
Пекин выражает протест в связи с проектом оборонного бюджета США, в котором Китай рассматривается как угроза, говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 13:23