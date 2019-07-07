Политика
МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению уранаREGNUM 11:54
Берлин крайне обеспокоен заявлением Тегерана о планах по обогащению урана свыше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом говорится в распространённом 7 июля заявлении МИД ФРГ.
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Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Анна Курникова рассказала, что помогло ей быстро вернуть форму после родов
Обновлено в 11:07
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Баскетбол
Мозгов ведет переговоры с «Химками»
6 июля Мозгов был отчислен из Орландо, за который не сыграл ни одного матча из-за травмы.
Обновлено в 11:47
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Нью-Йорке арестованы две звезды НХЛ
Нападающий "Колорадо Эвеланш" Эй Джей Грир и форвард "Коламбус Блю Джекетс" Сонни Милано задержаны за драку около ночного клуба, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 12:01
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Космос
Новое исследование: куда девается метан на Марсе
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Театры
Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе
Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
Обновлено в 12:50
Политика
МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Два человека пострадали в результате аварии на проспекте Мира
Два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 10:02
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели
Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне их старта продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Музыка
Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации
Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено в 12:45