Политика

МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению уранаREGNUM 11:54

Берлин крайне обеспокоен заявлением Тегерана о планах по обогащению урана свыше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом говорится в распространённом 7 июля заявлении МИД ФРГ.
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