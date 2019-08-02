Политика

МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМДПятый канал 16:32

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что прекращение ДРСМД несет риск увеличения нестабильности в Европе. Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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