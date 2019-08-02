Политика
МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМДПятый канал 16:32
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что прекращение ДРСМД несет риск увеличения нестабильности в Европе. Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Финансы
Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%
Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено в 14:04
Политика
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Спорт
Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона
Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.
Обновлено в 06:55
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Авто
На смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка»
По словам Ксавье Пежо, который возглавляет отдел стратегического планирования автопроизводителя, на смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка».
Обновлено в 11:54
Футбол
Президент «Кальяри»: Наингголан возвращается
Информацию о завершении переговоров подтвердил президент "красно-синих" Томмазо Джулини. Сегодня он был замечен в офисе миланского клуба.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Музыка
Кэти Перри выплатит почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд присяжных в США обязал Кэти Перри заплатить рэперу Маркусу Грею (Flame) 2,78 миллиона долларов.
Обновлено в 00:59
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Обновлено в 14:34
Футбол
РФС наказал «Ростов» после инцидента с болельщиками «Спартака»
На видео с камер наблюдений видно, как поклонники московской команды стояли в ожидании выхода после матча, когда в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать болельщиков дубинками.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено в 15:58
Футбол
Руководство «Зенита» на концерте Rammstein обсуждало новый трансфер
На вопрос корреспондента «Спорт день за днем», являются ли они поклонниками творчества Rammstein, Илюхина и Медведев с улыбкой ответили: «На самом деле, обсуждаем следующий трансфер к Лиге чемпионов».
Обновлено в 17:42
Здоровье
Бутилированная вода поможет сохранить здоровье россиян
Для решения одной из острых российских проблем, потребуется бутилированная вода, сообщает DEITA.
Обновлено в 15:22