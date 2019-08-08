Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визамиВести.Ru 04:51
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
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Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Космос
Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор
Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Интернет
Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype
Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.
Обновлено в 06:53
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Футбол
Клубы РПЛ проявили интерес к игроку «Шахтёра» Громыко
Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, пишет «Прессбол».
Обновлено в 06:50
Транспорт
В Петербурге проезд в метро подешевеет до 30 рублей
В сентябре в Петербурге проезд в метрополитене по карте "Мир" подешевеет с 45 до 30 рублей, сообщает комитет по тарифам Северной столицы.
Обновлено в 06:20
Политика
Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии
Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:59
Космос
Исследования антигравитации могут привести к перемещению скорости деформации
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга
Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Недвижимость
В Крыму вводится налог на недвижимость
С 2020 года в Крыму вводится налог на недвижимость. Ожидается, что в этом году будет проведена оценка 2,2 миллиона зданий и помещений.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Четверть детей в России оказались за гранью бедности
Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 05:51
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Футбол
Йон Фьолусон: «Краснодар» сделал все, что мог в матче с «Порту»
Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не стал жаловаться на судейство и заявил, что ждет тяжелой ответной игры.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30