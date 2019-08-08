Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визамиВести.Ru 04:51

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Генконсул Финляндии пообещала, что граждане РФ продолжат получать финские визы без затруднений

Коммерсантъ05:50

Граждане России будут получать финские визы без затруднений, — пообещала генеральный консул Финляндии в Петербурге

Эхо Москвы04:30

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Вести.Ru04:51

В МИД Финляндии оценили поведение россиян в очередях за визами в Петербурге

РИА Новости04:38

В МИД Финляндии отметили порядочность россиян в очередях за визами в Петербурге

ТАСС04:54

Представитель МИД Финляндии об ажиотаже в визовом центре: Я восхищен тем, как россияне умеют спокойно стоять в очереди

Фонтанка.Ру06:21

Финляндия ужесточает требования к визам для российских граждан

АиФ Карелия05 августа в 16:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Транспорт

В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси

Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве в воинской части в Архангельской области

Обновлено в 05:52
Космос

Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор

Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Сторонники Атамбаева передали властям захваченных спецназовцев

Обновлено в 06:22
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Интернет

Подрядчики Microsoft прослушивают пользователей Skype

Как рассказали подрядчики Microsoft изданию Motherboard, у них есть записи разговоров личного характера пользователей, а еще встречаются диалоги с указанием адресов.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Экономика

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Футбол

Клубы РПЛ проявили интерес к игроку «Шахтёра» Громыко

Интерес к игроку проявляют сразу несколько российских клубов, пишет «Прессбол».
Обновлено в 06:50
Транспорт

В Петербурге проезд в метро подешевеет до 30 рублей

В сентябре в Петербурге проезд в метрополитене по карте "Мир" подешевеет с 45 до 30 рублей, сообщает комитет по тарифам Северной столицы.
Обновлено в 06:20
Политика

Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии

Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:59
Космос

Исследования антигравитации могут привести к перемещению скорости деформации

Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Общество

Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Политика

Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае

Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга

Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Наука

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Недвижимость

В Крыму вводится налог на недвижимость

С 2020 года в Крыму вводится налог на недвижимость. Ожидается, что в этом году будет проведена оценка 2,2 миллиона зданий и помещений.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Обновлено в 06:10
Общество

Четверть детей в России оказались за гранью бедности

Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 05:51
Общество

ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
Обновлено в 06:42
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Футбол

Йон Фьолусон: «Краснодар» сделал все, что мог в матче с «Порту»

Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не стал жаловаться на судейство и заявил, что ждет тяжелой ответной игры.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Обновлено в 04:08
Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное