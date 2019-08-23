Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в ПрагеРБК вчера в 15:12
На ноту российской стороны в скором времени ответят муниципальные власти шестого района Праги. В ночь с 21 на 22 августа неизвестные облили красной краской статую маршала Ивана Конева в Праге. Вандалы написали на постаменте памятника фразу «Нет, кровавому маршалу, мы не забудем» и дату «1968».
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МИД выразил протест из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге
Московский Комсомолецвчера в 11:33
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