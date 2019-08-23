На ноту российской стороны в скором времени ответят муниципальные власти шестого района Праги. В ночь с 21 на 22 августа неизвестные облили красной краской статую маршала Ивана Конева в Праге. Вандалы написали на постаменте памятника фразу «Нет, кровавому маршалу, мы не забудем» и дату «1968».

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Происшествия Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Космос «Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, корабль отошел от станции на безопасное расстояние.

Финансы Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика «Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины "Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Общество В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман» Глава Государства отметил, что «новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижений истинных, непреходящих ценностей Ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона».

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Происшествия В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Авто Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре Chevrolet Trailblazer нового поколения выходит в продажу 5 сентября текущего года, сразу после официального дебюта на моторшоу в Чэнду.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.

Единоборства Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Авто ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.

Политика Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.

Политика WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.

Общество Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Авто Назван ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-5 выносливых авто за 50 тыс. рублей, которым возраст не помеха.

Гаджеты Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.