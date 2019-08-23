с чего всё началось

На ноту российской стороны в скором времени ответят муниципальные власти шестого района Праги. В ночь с 21 на 22 августа неизвестные облили красной краской статую маршала Ивана Конева в Праге. Вандалы написали на постаменте памятника фразу «Нет, кровавому маршалу, мы не забудем» и дату «1968».

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

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