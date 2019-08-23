Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в ПрагеРБК 15:12
На ноту российской стороны в скором времени ответят муниципальные власти шестого района Праги. В ночь с 21 на 22 августа неизвестные облили красной краской статую маршала Ивана Конева в Праге. Вандалы написали на постаменте памятника фразу «Нет, кровавому маршалу, мы не забудем» и дату «1968».
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Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
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Пугачева провела уикенд в компании Галкина и Вайкуле в Латвии
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Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
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Наука
Австрийские ученые предложили дать второй шанс дирижаблям, заменив ими корабли-сухогрузы
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Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
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Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
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Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено в 17:14
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Наука
Создан браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме
Ученым из США удалось создать браслет, имеющий способность предсказывать появление вспышек агрессии у людей с аутизмом.
Обновлено в 14:40
Кино
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Футбол
Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
Обновлено в 16:23
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Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»
Обновлено в 16:31
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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Происшествия
Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды
Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено в 09:03
Энергетика
Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России
Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.
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Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18
Гаджеты
Samsung начала тестировать новую оболочку на Galaxy S10+
Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.
Обновлено в 13:25