Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости 14:09

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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МИД Белоруссии обвинил посла РФ в попытке разрушить двусторонние отношения

Коммерсантъ14:57

Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев

РБК14:43

МИД Белоруссии обвинил посла России в попытке разрушить дружественные отношения Москвы и Минска

Эхо Москвы14:00

В Минске заявили о «попытке» посла России разрушить отношения стран

RT на русском14:11

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

РИА Новости14:09

МИД Белоруссии обвинил российского посла в попытке разрушить отношения Москвы и Минска

ТАСС14:00

Минск обвинил посла России в попытке «разрушения» отношений

Газета.Ru15:29
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:19, Ашберн

МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»

КП - Беларусь15:06
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Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Обновлено в 12:10
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 18 человек

Обновлено в 20:19
Происшествия

Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Политика

Великобритания продолжит защищать преследуемых по миру христиан

Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.
Обновлено в 20:10
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено в 12:44
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Транспорт

Собянин признал, что в Москве нет стратегии развития транспорта

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2022 году в Москве могут начать работу первые беспилотные такси.
Обновлено в 12:54
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Религия

21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье

Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Хоккей

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Обновлено в 16:18
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено в 13:39
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:21
Общество

В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы

Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Политика

В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины

Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено в 09:29
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 19:25
Здоровье

Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика

В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины

Обновлено в 13:11
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь с 24 августа 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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