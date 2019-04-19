МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости 14:09

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.

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