Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношенийРИА Новости 14:09
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Обновлено в 12:10
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Политика
Великобритания продолжит защищать преследуемых по миру христиан
Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.
Обновлено в 20:10
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Транспорт
Собянин признал, что в Москве нет стратегии развития транспорта
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2022 году в Москве могут начать работу первые беспилотные такси.
Обновлено в 12:54
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено в 03:30
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Обновлено в 16:18
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»
Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено в 13:39
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:21
Общество
В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы
Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
Обновлено в 20:52
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено в 09:29
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 19:25
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00